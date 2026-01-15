Aydın\'da Tarihi Eser Operasyonu

Aydın'da jandarma tarafından iki ilçede yapılan operasyonda tarihi eserler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 14 Ocak 2026 tarihinde il genelinde Söke ve Germencik ilçelerini kapsayan operasyon icra edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde; Söke ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında planlı ve eş zamanlı faaliyetler gerçekleştirildi.

Söke ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir şüpheliye ait adreste yapılan aramada; Roma ve Bizans dönemlerine ait heykeller, heykel başları, kandiller, mühürler ve sikkeler ile Neolitik döneme ait olduğu değerlendirilen sikkeler ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin, Didyma Antik Kenti, Priene Athena Antik Kenti ve çevresindeki ören yerlerinden yasa dışı kazılarla çıkarıldığı değerlendirildi. Olayla ilgili H.İ.Y. (43) isimli şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Germencik ilçesinde icra edilen faaliyette ise R.D. (33) isimli şahsın aracında yapılan kontrolde, şeffaf plastik kutu içerisinde (9) adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN