Son Dakika Haberleri: Aydın'da Tarım Fuarı 24 Ocak'ta Açılıyor

Aydın'da Tarım Fuarı 24 Ocak'ta Açılıyor

29 dakika önce

Aydın 7.Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 24 Ocak'ta açılacak.

Aydın'da Tarım Fuarı 24 Ocak'ta Açılıyor, System.String[]
Aydın 7.Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 24 Ocak'ta açılacak.

Aydın Ticaret Borsası başvurusu, Tarım ve Orman Bakanlığı, TOBB, KOSGEB, Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası, Efeler Ziraat Odası ve ilçe Ziraat Odaları, Aydın Makine Mühendisleri Odası, Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası ve S.S. 46 Nolu Aydın PTSK destekleriyle 7'incisi düzenlenecek olan Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı kapılarını 24 Ocak Perşembe günü saat 12.00'de açacak. Fuar 27 Ocak Pazar gününe kadar 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçileri ile buluşacak.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Aydın yeni otogar karşısında bulunan Tariş Pamuk depolarında 24-27 Ocak tarihleri arasında 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan 7. Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık fuarımıza herkesi bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:54 Kaynak: İHA

Aydın, Güncel
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