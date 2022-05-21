Aydın'da tarlaya devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da tarlaya devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

21.05.2022 16:40
Aydın'da tarlaya devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Karpuzlu'dan Hatipkışla Mahallesi yönüne giden D.A.G yönetimindeki 48 S 5367 plakalı minibüs, Koğuk Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüs yolcularından A.R.G. yaşamını yitirdi. Sürücü D.A.G. ile yolcular M.K. ve H.K. yaralandı.

Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

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Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da tarlaya devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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