Son Dakika Haberleri: Aydın'da Tırla Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Öldü

Aydın'da Tırla Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Öldü

39 dakika önce

AYDIN(AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'da Tırla Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Öldü, System.String[]
AYDIN(AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ümit Can Sağlam (19) yönetimindeki plakasız motosiklet, Çine'den Aydın istikametine giden C.A. yönetimindeki 09 C 3128 plakalı tırla Adnan Menderes Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlam, buradaki tedavisinin ardından sevk edildiği Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır şoförü C.A. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:02 Kaynak: AA

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