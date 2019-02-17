Aydın'da Tırla Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Öldü
39 dakika önce
AYDIN(AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
AYDIN(AA) - Aydın
'ın Çine
ilçesinde, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ümit Can
Sağlam (19) yönetimindeki plakasız motosiklet, Çine'den Aydın istikametine giden C.A. yönetimindeki 09 C 3128 plakalı tırla Adnan Menderes
Bulvarı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlam, buradaki tedavisinin ardından sevk edildiği Aydın Atatürk
Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır şoförü C.A. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:02 Kaynak: AA
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