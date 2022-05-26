Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

26.05.2022 10:22
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. idaresindeki 35 AV 077 plakalı otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadın yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Otomobil, Kızılay, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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