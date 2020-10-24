Efeler'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet Ektire'nin kullandığı 09 DG 018 plakalı hafif ticari araç, Yılmazköy Mahallesinde İsa Dülger'in kullandığı 09 U 2545 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Dülger ile eşi Fatma Dülger, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.