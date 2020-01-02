Aydın'da Tuğba Özay fırtınası

Yeni yıl programı dolayısıyla Aydın'a gelen ünlü sanatçı Tuğba Özay 2020'ye Bizim Bahçe adlı mekanda girdi. Hayranları Tuğba Özay'ın program yaptığı mekana akın etti. Oldukça renkli bir kutlamanın yapıldığı mekanda Tuğba Özay, yeni yıla özel giydiği kıyafetiyle sahnede hayranlarını coşturup zeybek oynayarak girdi.



Aydın Germencik İlçesi'ne bağlı Ortaklar'da bulunan Bizim Bahçe Kır Düğün Salonu & Bizim Bahçe Restorantta sahne alan Tuğba Özay, yeni yıla Aydın Zeybeği oynayarak girdi. Organizasyonu Nihal Çam ve Merve Pehlivan tarafından yapılan gecede Tuğba Özay'dan önce sahneye Ahmet Canayakın ve Zurnacı İbrahim çıktı. Daha sonra sahneye çıkan Tuğba Özay, Tubistlerinden yoğun ilgi gördü. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahnede kalan ünlü manken ve sanatçı mankenlikteki ustalığı kadar zeybek oyununda da maharetli olduğunu gösterdi.



Şıklığı ve zerafetiyle göz kamaştıran Özay, şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Program yaptığı Bizim Bahçe' ye hayran kaldığını belirterek, misafirperverliklerinden dolayı Veli Mınık ve Kamuran Yılmaz'a ve organizasyon için Nihal Çam ve Merve Pehlivan'a teşekkür etti. "Aydın'a gelip de zurna eşliğinde şarki söylemeden, zeybek oynatmadan oynamadan gitmem" diyen Özay; davul zurna eşliğinde Aydınlı işadamı ile karşılıklı zeybek oynadı. - AYDIN