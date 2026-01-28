Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
28.01.2026 17:54
Aydın'da yapılan operasyonlarda 3 kişi yakalanırken, büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın'ın Çine ve İncirliova ilçelerinde emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu suçundan 3 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince M.B. isimli şahıs yakalandı. Şahsın çalıştığı iş yerinde kendisine ait olan dolapta yapılan aramada 28 bin 447 adet sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca 1 adet cep telefonu ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 975 TL nakit paraya el konuldu. Çine ilçesinde ise ekipler tarafından durdurulan araçta bulunan F.Ç. ve B.Ç. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda 2 bin 122 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.B. ve B.Ç. isimli şahıslar 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

