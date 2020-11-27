Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, aldığı bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri Kemer Mahallesi'nde bir eve yaptığı satışa hazır hale getirilmiş 180 gram metamfetamin, 70 gram esrar, 78 uyuşturucu hap, hassas terazi ile silah ile mermileri ele geçirildi.

Evdeki K.K. ve T.Ö. gözaltına alındı.

K.K'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan cezasını çektiği sırada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.K, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. T.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.