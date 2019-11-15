Aydın Devlet Hastanesi'nde bazı hekim ve yöneticilere 'mama' soruşturması

Aydın Devlet Hastanesi'nde görev yapan bazı hekim ve hastane yöneticileri hakkında devlete zarara uğrattıkları gerekçesi ile soruşturma açıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin hastanede soruşturmasına devam ettiği belirtildi.



Edinilen bilgiye göre; Aydın Devlet Hastanesi'nde görev yapan bazı hekimlerin sadece böbrek hastalarına yazılması gereken ilaçları il merkezindeki bir vücut geliştirme merkezine giden kişilere, haksız olarak reçete ile yazıp verdiği yönündeki şikayetleri değerlendiren İl Sağlık Müdürlüğü iddialar üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan müfettiş istedi. İddiaya göre bu şekilde haksız yazılan ve mama tabir edilen ilaçlar nedeniyle kamu zararı oluştu.



Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine SGK da, böbrek hastası olmamasına rağmen ilacı kullanan kişilere yönelik soruşturma başlattı.



Aydın İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, soruşturmanın selameti açısında müfettişler çalışmalarını tamamlayıp raporlarını tuttuktan sonra kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti. - AYDIN