Son Dakika Haberleri: Aydın Devlet Hastanesi'nde bazı hekim ve yöneticilere 'mama' soruşturması
Son Dakika 3. Sayfa Aydın Devlet Hastanesi'nde bazı hekim ve yöneticilere 'mama' soruşturması - Son Dakika

Aydın Devlet Hastanesi'nde bazı hekim ve yöneticilere 'mama' soruşturması

6 saat önce

Aydın Devlet Hastanesi'nde görev yapan bazı hekim ve hastane yöneticileri hakkında devlete zarara uğrattıkları gerekçesi ile soruşturma açıldı.

Aydın Devlet Hastanesi'nde bazı hekim ve yöneticilere 'mama' soruşturması, System.String[]

Aydın Devlet Hastanesi'nde görev yapan bazı hekim ve hastane yöneticileri hakkında devlete zarara uğrattıkları gerekçesi ile soruşturma açıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin hastanede soruşturmasına devam ettiği belirtildi.


Edinilen bilgiye göre; Aydın Devlet Hastanesi'nde görev yapan bazı hekimlerin sadece böbrek hastalarına yazılması gereken ilaçları il merkezindeki bir vücut geliştirme merkezine giden kişilere, haksız olarak reçete ile yazıp verdiği yönündeki şikayetleri değerlendiren İl Sağlık Müdürlüğü iddialar üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan müfettiş istedi. İddiaya göre bu şekilde haksız yazılan ve mama tabir edilen ilaçlar nedeniyle kamu zararı oluştu.


Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine SGK da, böbrek hastası olmamasına rağmen ilacı kullanan kişilere yönelik soruşturma başlattı.


Aydın İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, soruşturmanın selameti açısında müfettişler çalışmalarını tamamlayıp raporlarını tuttuktan sonra kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti. - AYDIN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:10 Kaynak: İHA
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