Son Dakika Haberleri: Aydın Filede Avantajı Yakaladı

Aydın Filede Avantajı Yakaladı

2 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyespor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda 8'li finaller ilk maçında evinde Belçika ekibi Hermes Oostende'yi 3-0 mağlup ederek büyük sevinç yaşadı.

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Aydın Büyükşehir Belediyespor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda 8'li finaller ilk maçında evinde Belçika ekibi Hermes Oostende'yi 3-0 mağlup ederek büyük sevinç yaşadı. 

Avrupa macerasında ilk olarak Beşiktaş'ı eleyen Aydın temsilcisi, şimdi de 23 Ocak'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi Belçikalı rakibini eleme yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mimar Sinan Spor Salonu'nda zaferle sonuçlanan maçın ardından parkeye inerek galibiyet sevincine ortak olarak voleybolcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

BELÇİKA'DAN MİSAFİR GELDİ

Hermes Oostende takımında forma giyen Sofie Van Acker'i yalnız bırakmamak için annesi Annick Decroo ve babası Rik Van Acher Aydın'a geldi. Voleybolsever anne ve baba rakip takım taraftarı olarak tribündeki yerlerini aldı. Kızlarının bütün maçlarına gittiklerini ve Oostende takımının ilk kez bu kadar kalabalık bir seyirci önünde mücadele ettiğini söyleyen çift, Aydın'ın Sultanları'nı tebrik etti.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:10 Kaynak: DHA

Hermes, Belçika, Oostende, Aydın, Spor
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