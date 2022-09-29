Kamyondan inip sokaklara dağılan onlarca kaçak göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi - Son Dakika
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Kamyondan inip sokaklara dağılan onlarca kaçak göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi

29.09.2022 15:55

Aydın'ın Söke ilçesinde gece saatlerinde kamyon kasasından inip sokaklara dağılan 95 kaçak göçmen, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken olay sonrası kaçan kamyon şoförü ise aranıyor.

Dün gece 52 ABN 749 plakalı kamyonun kasasından inen 95 kaçak göçmen Aydın Söke sokaklarına dağıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler 22'si çocuk olmak üzere 86'sı Irak ve 9'u İran uyruklu toplam 95 kaçak göçmeni yaptıkları operasyon ile yakaladı.

KAÇAK GÖÇMENLER SINIR DIŞI EDİLECEK

Gece saatlerinde kamyon kasasından inip sokaklara dağılan 95 kaçak göçmen polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Polis, Emrah C. olduğu belirlenen kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kamyondan inip sokaklara dağılan 95 kaçak göçmen yakalandı
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Kaynak: DHA

Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyondan inip sokaklara dağılan onlarca kaçak göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyondan inip sokaklara dağılan onlarca kaçak göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi - Son Dakika
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