Aydın Ilgaz ve eşi Nilgün Ilgaz "Çocuk Kitapları Haftası" etkinliğinde öğrenciler ile buluştu - Son Dakika

"Hababam Sınıfı" kitabının yazarı Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz ve eşi Nilgün Ilgaz "Çocuk Kitapları Haftası" etkinliğinde Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri ile buluştu.

Öğrencilerine sosyal farkındalık ve yeni tecrübeler kazandırarak gelişmelerini destekleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, her hafta Cumartesi günü düzenlediği çevirimiçi eğitimlerinde Çocuk Kitapları Haftası ile 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

6-15 yaş grubu öğrencilerden oluşan Dünya, Güneş ve Galaksi gruplarının katılımıyla ortak gerçekleştirilen eğitimlerde, Çocuk Kitapları Haftası kapsamında çocuk kitapları yazarı Nilgün Ilgaz, kitap okuma alışkanlığı üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi eğitmenleri tarafından hazırlanan eğlenceli jimnastik hareketleri ile başlayan ders etkinliklerinin açılış konuşmasını Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Prof. Dr. Filiz Meriçli gerçekleştirdi. Çocukların kitap alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemini vurgulayan Prof. Dr. Filiz Meriçli, kendi çocukluk kitapları ile ilgili anılarını öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerde kendi okudukları kitaplardan bahsetti.

Nilgün Ilgaz'la keyifli söyleşi

Etkinliğin ikinci oturumunda "Hababam Sınıfı" kitabının yazarı Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz ve eşi Nilgün Ilgaz katılımcı olarak yer aldı. Çocuklar için eğitici, öğretici ve aynı zamanda eğlenceli çok sayıda öykü kitapları kaleme alan yazar Nilgün Ilgaz, öğrencilere kitaplarını ve nasıl yazmaya karar verdiğini anlattı. Kitaplarını yazarken günlüklerinden çok faydalandığına değinen Ilgaz, hikayelerini gerçek yaşanmış olaylardan seçtiğini söyleyerek, öğrencilere günlük tutmasını önerdi.

Öğrencilerin büyük bir merakla dinlediği söyleşinin ardından Aydın Ilgaz da, kitap okuma alışkanlığının kültürel gelişime katkılarını anlattı. Aydın Ilgaz, Kıbrıs'taki çocuklara kitap konusunda her zaman desteğe hazır olduklarını da söyledi. Konuşmaların ardından öğrenciler de okudukları kitapları paylaştı.

İşaret dili ile soru sorma alıştırmaları yapıldı

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nin her hafta eğitim programında yer alan "İşaret Dili Eğitimi" kapsamında da öğrencilere videolar izletilerek, yeni bilgiler aktarıldı. Tanıştıkları kişilere soru sormayı ve sorulara nasıl cevap vereceklerini deneyerek öğrendiler. İşaretlerin öğretimi sırasında ve sonrasında öğrencilere sorular yöneltilerek öğrencilerin işaret dili öğretimi pekiştirildi.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Ders etkinlikleri sonunda Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriç'li, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nda Yakın Doğu Üniversitesi tarafından açlışı gerçekleştirilen Surlariçi Şehir Müzesi hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Kitap okumanın, edebiyatın ve diğer sanat dalları ile sanat eserlerinin yer aldığı müzelerin insanı geliştirip zenginleştirdiğini anlatan Meriçli, çocuklara aileleri ile birlikte 15 Kasım'da açılan Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Dereboyu'ndaki Günsel Sanat Müzesi'ni gezmelerini ve izlenimlerini yazmalarını istedi. - İSTANBUL