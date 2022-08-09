Çine'deki cinayetin detayları belli oldu - Son Dakika
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Çine'deki cinayetin detayları belli oldu

09.08.2022 01:15
Çine'deki cinayetin detayları belli oldu

Aydın'ın Çine ilçesinde bir kişiyi öldürdükten sonra intihar eden şahsın intihar etmeden önce amcasının oğlunu da öldürdüğü ortaya çıktı.

Aydın'ın Çine ilçesinde bir kişiyi öldürdükten sonra intihar eden şahsın intihar etmeden önce amcasının oğlunu da öldürdüğü ortaya çıktı.

Çine ilçesinde bir dava nedeniyle husumetli olduğu Yaşar Meke'yi tabancayla vurarak öldüren Gökhan Özdemir, daha sonra Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek başına dayadığı tabanca ile hayatına son verdi. Yaşanan olayın ardından Dutluoluk Mahallesi yolu üzerinde Süleyman Özdemir isimli bir vatandaş daha ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, ölü bulunan Süleyman Özdemir'i de Yaşar Meke'yi vuran Gökhan Özdemir'in öldürdüğü ortaya çıktı.

"Hakkında açılan taciz davası karara bağlanınca cinayet işlemiş"

2 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden Gökhan Özdemir'e 2018 yılında Yaşar Meke tarafından kızını taciz ettiği iddiasıyla 4 yıl önce dava açıldığı öğrenildi. Baba Yaşar Meke tarafından açılan davanın bugün Çine Adliyesi'nde görülen karar duruşmasında Gökhan Özdemir'in mahkum edildiği ve hakkında yakalama kararı çıktığı öğrenildi. İddiaya göre mahkeme sonucunu öğrenen Gökhan Özdemir, Yaşar Meke'yi evinin önünde, amcasının oğlu Süleyman Özdemir'i ise Dutluoluk yolu üzerinde silahla vurarak öldürdü. Daha sonra Emniyet Müdürlüğü önüne gelen Özdemir, 2 el havaya ateş açarak 2 kişiyi öldürdüğünü söyleyip, yanındaki silahla hayatına son verdi.

Gökhan Özdemir'in olaydan bir süre sonra cesedi bulunan Süleyman Özdemir'i öldürme sebebinin belirlenmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Süleyman Özdemir, Gökhan Özdemir, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çine'deki cinayetin detayları belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çine'deki cinayetin detayları belli oldu - Son Dakika
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