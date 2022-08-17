Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

17.08.2022 21:28
Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Efeler ilçesi Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AR 206 plakalı bir otomobilin seyir halindeyken ön tarafından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar fark eden araç sürücüsü aracını yolun sağına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan ilk incelemelere göre yangının elektrik aksamından çıktığı düşünülürken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı - Son Dakika
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