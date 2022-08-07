Aydın'da torbacı evine narkotik baskını: 4 gözaltı - Son Dakika
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Aydın'da torbacı evine narkotik baskını: 4 gözaltı

07.08.2022 20:25
Aydın'da torbacı evine narkotik baskını: 4 gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı eve yapılan uyuşturucu baskınında 4 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı eve yapılan uyuşturucu baskınında 4 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 135. Sokak'ta üniversite öğrencilerinin kaldığı bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti. Torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik harekete geçen ekipler, tespit edilen adrese operasyon için düğmeye bastı. Akşam saatlerinde eve yapılan baskında üniversite öğrencisi olduğu tespit edilen C.Y., R.S., A.O. ve A.G. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde çok miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Üniversite öğrencilerine yönelik satış yaptığı tespit edilen 4 şüpheli işlem yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Narkotik, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da torbacı evine narkotik baskını: 4 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da torbacı evine narkotik baskını: 4 gözaltı - Son Dakika
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