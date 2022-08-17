S.D'nin, ifadesinde, vidanjörde 12 bin 600 kilogram atık peynir suyunun bulunduğunu, araç sahibinin E.K. (33) olduğunu söylemesi üzerine E.K. de gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekin Mahallesi'ndeki dere yatağına önceden kurulan foto kapandan, bölgeye bir şeyler boşaltıldığını görünce olay yerine gitti.

Kaynak: AA

Germencik, Hisarcık, Tragger, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da dereyi kirleten vidanjör sürücüsü ile araç sahibine 193 bin lira ceza - Son Dakika

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