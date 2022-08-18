Kuşadası'nda 114 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Kuşadası'nda 114 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.08.2022 07:54
Kuşadası'nda 114 düzensiz göçmen kurtarıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından can salları ile Türk kara sularına geri itilen 114 göçmen kurtarıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından can salları ile Türk kara sularına geri itilen 114 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Ağustos 2022 tarihinde saat 12.20'de Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 6 can salı içerisindeki toplam 114 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 114 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda 114 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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