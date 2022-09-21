Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

21.09.2022 23:06
Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce kurtarılan 47 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.

???????Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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