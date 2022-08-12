Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü için cenaze töreni düzenlendi

12.08.2022 18:36
Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü için cenaze töreni düzenlendi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde dün 2 kardeş tarafından bıçaklanarak öldürülen Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Balsak (37) için cenaze töreni düzenlendi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde dün 2 kardeş tarafından bıçaklanarak öldürülen Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Balsak (37) için cenaze töreni düzenlendi. Balsak'ın cenazesi defnedilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kadınlar Denizi 550 sokaktaki bir sitede dün meydana geldi. Kuşadası Belediyesi'nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapan Ahmet Balsak, henüz bilinmeyen nedenle komşuları Cengiz A. ve Bülent A. kardeşler ile tartışmaya başladı. Balsak ile Cengiz A. ve Bülent A. arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada boynuna bıçak darbesi alan Balsak kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Balsak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli, 2 çocuk babası Balsak'ın cansız bedeni, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Öte yandan, Almanya'dan tatile geldiği öğrenilen 2 şüpheli ise suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.

CENAZESİ DEFNEDİLMEK ÜZERE DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİKuşadası Belediyesi'nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapan Ahmet Balsak için tören düzenlendi. Balsak'ın tabutu yakınlarının ve mesai arkadaşlarının omuzlarında belediyenin önünden Hanım Camisi'ne kadar bando eşliğinde götürüldü. Cenaze törenine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başta olmak üzere belediye meclis üyeleri ve belediye personeli, yakınları katıldı. Balsak, gözyaşları ve dualarla defnedilmek üzere Diyarbakır'a uğurlandı.

Polisin olayla ilgili gözaltına aldığı şüpheliler Cengiz A. ve Bülent A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.


YORUMLAR
500
Kuşadası Belediyesi Çalışanı Ahmet Balsak, Son Yolculuğuna Uğurlandı Kuşadası Belediyesi Çalışanı Ahmet Balsak, Son Yolculuğuna Uğurlandı Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, komşu kavgasında yaşamını yitirdi Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, komşu kavgasında yaşamını yitirdi
Kaynak: DHA

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:23 Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşinden Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e sert tepki: Saygı duy yaşlı adam
17:55 Fenerbahçe'nin istediği golcü Batshuayi için Chelsea kolaylık sağlıyor
17:37 Bakan Nurettin Nebati'den önemli açıklamalar: Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün olduğu gibi yarın da vermeye devam edecek
17:30 Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünde adaylar Benzema, Courtois, De Bruyne! Kazanan isim İstanbul'da belli olacak
17:14 Werner'i kadrosuna katan Leipzig, Sörloth'u takımdan yolluyor
18:11 Güzel oyuncu Aslı Enver'in iş adamı sevgilisiyle evleneceği iddia edildi
17:02 DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi
17:02 Bakan Nurettin Nebati'nin kur korumalı mevduatla ilgili sözlerine CHP'li Engin Altay'dan cevap: Desteklemek vatanseverlikse ben değilim
16:59 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek! Bakan Murat Kurum'dan sosyal konut açıklaması geldi
17:41 Türkiye'nin konuştuğu Cem Muhammet'ten sevindiren haber! Sağlıklı bir şekilde kilo alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 18:36:50. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement