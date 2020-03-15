Aydın'ın meşhur kahvecilerinden Ahmet Yavuzel hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'ın meşhur kahvecilerinden Ahmet Yavuzel hayatını kaybetti - Son Dakika

Aydın'ın meşhur kahvecilerinden Ahmet Yavuzel hayatını kaybetti

6 saat önce

Aydın'ın meşhur kahvecilerinden Ahmet Yavuzel hayatını kaybetti.

Aydın'ın meşhur kahvecilerinden Ahmet Yavuzel hayatını kaybetti, System.String[]

Aydın'ın meşhur kahvecilerinden Ahmet Yavuzel hayatını kaybetti. 87 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Yavuzel, Ataürk Aydın'a geldiğinde Atatürk'e kahve pişiren Yavuzel Ailesi'nin kahvecilik mesleğini sürdüren son halkası olarak biliniyordu.


Eski Aydın'ın en bilinir mekanlarından biri olan Kahveci Kadir Baba kıraathanesinin işletmecileri arasında yer alan Ahmet Yavuzel'in öğlen namazına müteakip Eskiyeni Hasan Çelebi Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verileceği bildirildi.


Abdulkadir Yavuzel ve Sevgi Saçmacıoğlu'nun babası Ahmet Yavuzel'in yaşlılığa bağlı bazı rahatsızlıkları olduğu öğrenildi. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:04 Kaynak: İHA
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