Nazilli polisi hırsızlara göz açtırmıyor - Son Dakika
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Nazilli polisi hırsızlara göz açtırmıyor

14.08.2022 14:43
Nazilli polisi hırsızlara göz açtırmıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir ikametten hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen G.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir ikametten hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen G.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayının ardından, Nazilli polisi şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı. İkametten musluk, şofben ve pvclerin çalındığını tespit eden ekipler, yapılan çalışmalar sonrasında olayı gerçekleştiren şüphelinin G.A. olduğunu tespit etti. Hırsızlık şüphelisinin yakalanması için operasyon gerçekleştiren Nazilli polisi sabaha karşı yapılan baskın ile G.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan G.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Dumlupınar, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli polisi hırsızlara göz açtırmıyor - Son Dakika

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