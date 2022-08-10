Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

10.08.2022 11:10
Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Sedat Başar'ın (32) kullandığı 09 E 6764 plakalı otomobil, Nazilli- Bozdoğan kara yolu Yazırlı mevkisinde O.E (43) idaresindeki 35 BAD 46 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ve O.E'nin kullandığı araçtaki bir kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Başar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Mehmet Sedat, Bozdoğan, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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