Aydın'ın sultanları Eczacıbaşı'nı ağırlıyor

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde yarın kendi evinde Eczacıbaşı Vitra'yı ağırlayacak olan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.



Geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanından 3-0'lık skorla mağlup ayrılan Aydın'ın Sultanları 18. Hafta karşılaşmasında kendi sahasında ligin güçlü takımlarından Eczacıbaşı Vitra'yı ağırlayacak. Ligde playoff iddiasını devam ettirmek isteyen Aydın'ın sultanları taraftarlarının da desteği ile güçlü rakibini mağlup etmek istiyor. Yarın saat 15.00'ta başlayacak olan karşılaşma Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmaya Aydınlıların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - AYDIN