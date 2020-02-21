Aydın'ın sultanları Eczacıbaşı'nı ağırlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydın'ın sultanları Eczacıbaşı'nı ağırlıyor - Son Dakika Spor

Aydın'ın sultanları Eczacıbaşı'nı ağırlıyor

7 saat önce

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde yarın kendi evinde Eczacıbaşı Vitra'yı ağırlayacak olan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Aydın'ın sultanları Eczacıbaşı'nı ağırlıyor, System.String[]

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde yarın kendi evinde Eczacıbaşı Vitra'yı ağırlayacak olan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.


Geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanından 3-0'lık skorla mağlup ayrılan Aydın'ın Sultanları 18. Hafta karşılaşmasında kendi sahasında ligin güçlü takımlarından Eczacıbaşı Vitra'yı ağırlayacak. Ligde playoff iddiasını devam ettirmek isteyen Aydın'ın sultanları taraftarlarının da desteği ile güçlü rakibini mağlup etmek istiyor. Yarın saat 15.00'ta başlayacak olan karşılaşma Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmaya Aydınlıların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - AYDIN

Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Topluluğu, Vestel Venüs, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:32 Kaynak: İHA
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