Son Dakika Haberleri: Aydın Kuşadası'nda 18 Mart Töreni

Aydın Kuşadası'nda 18 Mart Töreni

1 saat önce

Kuşadası'nda 18 Mart töreniAydın'ın Kuşadası ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle tören yapıldı.

Kuşadası'nda 18 Mart töreni

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle tören yapıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle Kuşadası'nda düzenlenen tören, Atatürk Meydanı'nda yapıldı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ve Kuşadası Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Tahsin Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra Dernek Başkanı Tahsin Öztürk, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Anma etkinlikleri, protokolün katılımıyla Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sürdü. Çanakkale savaşının canlandırılıdğı gösteri, duygulu anlar yaşattı. Dönemin askeri üniformaları içindeki 15'lik liselilerin salondaki gösterisi, ayakta alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:05 Kaynak: DHA

Aydın, Kuşadası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankasının Brüt Yüzde 12 Kar Payı Ödemesi Bugün Başlıyor İbrahim Kalın, 18 Mart'a Özel İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu Son Dakika! Hollanda Polisi Açıkladı: Utrecht Saldırganı Her Yerde Aranıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 16:51:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Kuşadası'nda 18 Mart Töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]