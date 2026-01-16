AYDIN,
SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Göztepe'ye 3-0 yenilerek üst üstü 3'üncü mağlubiyetini alan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda kümede kalma yarışındaki rakiplerinden Kuzeyboru ile kozlarını paylaşacak. Aksaray Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak 16'ncı hafta mücadelesini Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu hakem ikilisi yönetecek. Ligde 4 galibiyetle 11'inci sıradaki Aydın ekibi, 3 galibiyeti bulunan bir basamak altındaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. İlk yarıda Aydın'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazanmıştı.
Son Dakika › Spor › Aydın, Kuzeyboru ile Kritik Maça Çıkıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?