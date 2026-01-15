Aydın Lisesi'nden Dil Yarışmasında Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aydın Lisesi'nden Dil Yarışmasında Başarı

Aydın Lisesi\'nden Dil Yarışmasında Başarı
15.01.2026 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Lisesi, 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' yarışmasında 5 ödülden 3'ünü kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ve Türkçenin köklü ve zengin söz varlığını tanıtarak öğrencilerde dil bilincini güçlendirmeyi amaçlayan 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında Aydın Lisesi önemli bir başarıya imza attı.

Aydın il genelindeki liselerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Dilimize Yerleşmiş Yabancı Kelimeler' konulu yarışmada Aydın Lisesi öğrencileri, beş ödülün üçünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Yarışma sonuçlarına göre Atlas Eryılmaz il birincisi olurken, Ayaz Efe Akduman il üçüncülüğünü elde etti. Uygar Karaduman ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Dereceye giren öğrenciler, ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit'in elinden aldı. Törende, öğrencilerin Türkçeye gösterdikleri duyarlılık ve dil bilinci konusundaki başarıları takdirle karşılandı. Aydın Lisesi yönetimi ve öğretmenleri, elde edilen bu anlamlı başarının gurur verici olduğunu belirterek, Türkçenin doğru ve bilinçli kullanımına yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kültür, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Lisesi'nden Dil Yarışmasında Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
15:17
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:29:51. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın Lisesi'nden Dil Yarışmasında Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.