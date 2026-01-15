Aydın Lisesi\'nden Dil Yarışmasında Başarı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ve Türkçenin köklü ve zengin söz varlığını tanıtarak öğrencilerde dil bilincini güçlendirmeyi amaçlayan 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında Aydın Lisesi önemli bir başarıya imza attı.

Aydın il genelindeki liselerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Dilimize Yerleşmiş Yabancı Kelimeler' konulu yarışmada Aydın Lisesi öğrencileri, beş ödülün üçünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Yarışma sonuçlarına göre Atlas Eryılmaz il birincisi olurken, Ayaz Efe Akduman il üçüncülüğünü elde etti. Uygar Karaduman ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Dereceye giren öğrenciler, ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit'in elinden aldı. Törende, öğrencilerin Türkçeye gösterdikleri duyarlılık ve dil bilinci konusundaki başarıları takdirle karşılandı. Aydın Lisesi yönetimi ve öğretmenleri, elde edilen bu anlamlı başarının gurur verici olduğunu belirterek, Türkçenin doğru ve bilinçli kullanımına yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti. - AYDIN