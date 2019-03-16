Son Dakika Haberleri: Aydın Sökeli Öğrencilerden Beğeni Toplayan '18 Mart' Klibi

Aydın Sökeli Öğrencilerden Beğeni Toplayan '18 Mart' Klibi

44 dakika önce

Sökeli öğrencilerden beğeni toplayan '18 Mart' klibiAYDIN'ın Söke ilçesindeki Tuzburgazı Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin Rum evleriyle ünlü Doğanbey'de çektiği ve 'Çanakkale Türküsü' seslendirdiği klip, beğeni topladı.

Sökeli öğrencilerden beğeni toplayan '18 Mart' klibi

AYDIN'ın Söke ilçesindeki Tuzburgazı Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin Rum evleriyle ünlü Doğanbey'de çektiği ve 'Çanakkale Türküsü' seslendirdiği klip, beğeni topladı.

Tuzburgazı Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'ncü yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle anlamlı bir klip çalışmasına imza attı. Sırtını Dilek Dağları'na yaslayan, Kurtuluş Savaşı sonrası mübadele döneminde Yunanistan'a göç eden Rumlardan kalan taş evlerin yer aldığı kırsal mahalle Doğanbey'deki Tuzburgazı Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri tarafından çekilen klip, 'Tuzburgazı Ortaokulu için Çal' adıyla sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandı. Bölge dokusunun gösterildiği klipte 'Çanakkale Türküsü' seslendirilirken; çok sayıda beğeni aldı, birçok kişi tarafıdan paylaşıldı.

Klipte Okul Müdürü Fikret Türksever klasik gitar, Türkçe öğretmeni Mehmet Dönük basgitar ve müdür yardımcısı Mustafa Öğütcen ney çaldı. 8-A sınıfı öğrencilerinden Pelin Turgutlu'nun seslendirdiği Çanakkale Türküsü'ne ise öğrenciler Mehmet Bayar, Akın Arslan, Sezgi Özkan, İrem Ekmekçi, Beren Ekmekçi, Akın Sökmen, Zümre Bilgiç, Hasan Deniz Olgaç, Deniz Songur, Sıla Özdemir, İbrahim Akıllı, Ekin Songur, Sinem Durukan, Taha Reşit Ertaş, Sadullah Berkay Arbaç ve Yağmur İzci şiirlerle eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:37 Kaynak: DHA

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