Son Dakika Haberleri: Aydın Tümsiad, Mesut Özakcan'ı Ağırladı

Aydın Tümsiad, Mesut Özakcan'ı Ağırladı

56 dakika önce

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şubesi; Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mesut Özakcan'ı ağırladı.

Aydın Tümsiad, Mesut Özakcan'ı Ağırladı, System.String[]
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şubesi; Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mesut Özakcan'ı ağırladı.

Belediye Başkanı Mesut Özakcan ve beraberindeki heyetin misafir olduğu, TÜMSİAD'ı temsilen şube başkanı Nusret Ünal ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu program TÜMSİAD Aydın Şubesi çalışma ofisinde gerçekleşti.

Konu ile alakalı açıklama yapan TÜMSİAD Aydın Şubesi Başkanı Nusret Ünal, "Mesut Başkan yaklaşan seçimler öncesi derneğimize bir nezaket ziyaretinde bulundu. Geçmiş dönemde yaptıkları-yapamadıkları icraatlarla alakalı bizleri bilgilendirdi. Yeni dönemde seçilmeleri durumunda yapmayı planladıkları belli başlı yatırımlar hakkında görüş alış verişinde bulundu. Kendilerine ve beraberindeki heyete bu nazik davranışlarından dolayı gönülden teşekkür ediyoruz. Adaylıkları hayırlı olsun diyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:39 Kaynak: İHA

Efeler, Mehmet Mesut Özakcan, Aydın, Güncel
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