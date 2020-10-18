Mum evi tutuşturdu, yangını söndürmeye çalışırken yaralandı - Son Dakika

Mum evi tutuşturdu, yangını söndürmeye çalışırken yaralandı

18.10.2020 23:36

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde mumun yere düşmesi sonucu çıkan yangında yaşlı adam alevleri söndürme çalışırken yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde mumun yere düşmesi sonucu çıkan yangında yaşlı adam alevleri söndürme çalışırken yaralandı. Yaşlı adam komşusu tarafından evden çıkarılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay saat 21.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan Ramazan Turan (66) elektriklerin kesik olması nedeniyle mum yaktı. Mumun yere düşmesi sonucu evdeki eşyalar alev aldı. Eşyaların birden alev alması sonrası Turan, ayaklarıyla basarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. Büyüyen alevlere karşı başarılı olamayan Turan, bağırarak komşularından yardım istedi. Turan'ın bağırışlarını duyan komşusu Hüseyin Sağcan eve girerek Turan'ı evde çıkardı. Turan'ın evden çıkarılması sonrasında evde patlama meydana geldiği öğrenildi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralanan Turan'a 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edilirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Turan Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çıkan yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, evdeki televizyon ve piknik tüpünün de patlamaya neden olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hüseyin Keskin/İHA)

Mum evi tutuşturdu, yangını söndürmeye çalışırken yaralandı
Mum evi tutuşturdu, yangını söndürmeye çalışırken yaralandı
Mum evi tutuşturdu, yangını söndürmeye çalışırken yaralandı
Mum evi tutuşturdu, yangını söndürmeye çalışırken yaralandı
Mum evi tutuşturdu, yangını söndürmeye çalışırken yaralandı
Mum evi tutuşturdu, yangını söndürmeye çalışırken yaralandı
Mum evi tutuşturdu, yangını söndürmeye çalışırken yaralandı
Mum evi tutuşturdu, yangını söndürmeye çalışırken yaralandı
Mum evi tutuşturdu, yangını söndürmeye çalışırken yaralandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Alaşehir, Manisa, Yangın, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mum evi tutuşturdu, yangını söndürmeye çalışırken yaralandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı Sağlık Bakanı Koca, Taksim'deki insan seline isyan etti: Bu kalabalığa giren hasta çıkar MHP Grup Başkanvekili Akçay: Berberoğlu hadisesinde asıl yargılanması gereken kişi Kılıçdaroğlu Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı "Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım" diyen ünlü anketçi Adil Gür, KKTC seçiminde fena çuvalladı Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak
KKTC'de seçimleri Ersin Tatar'ın kazanması Yunanistan'ı rahatsız etti KKTC'de seçimleri Ersin Tatar'ın kazanması Yunanistan'ı rahatsız etti         
23:44
KKTC'de Ersin Tatar'ın kazandığı seçimin kesin sonuçları açıklandı! İşte adayların aldığı oy oranı KKTC'de Ersin Tatar'ın kazandığı seçimin kesin sonuçları açıklandı! İşte adayların aldığı oy oranı         
23:01
Masterchef Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
Komşular arasındaki duvar meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı Komşular arasındaki duvar meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı         
22:01
Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı         
21:09
KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı         
20:55
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu         
20:36
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti         
13:17
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 00:17:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mum evi tutuşturdu, yangını söndürmeye çalışırken yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei