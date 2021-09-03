Aydınlı gençler NYSA Antik Kenti'nde bir araya geldi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı '2020-1 Çağrı Dönemi' kapsamında desteklenen Aydın Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nce yürütülen Kültürlerin Kardeşliği Projesi'nin kapanış etkinliği olan Gençlik Festivali yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Sultanhisar ilçesinde bulunan NYSA Antik Kenti'nde farklı ülkelerden ülkemize gelerek eğitimlerini sürdüren gençlerin Aydınlı gençlerle bir araya geldiği festival, NYSA Antik Kent tanıtımı ile başlayıp ikramların ardından halk oyunları, tarihi tiyatro sahnesinde sergilenen tiyatro ile devam etti. Festival son olarak verilen konser ile sonlandırıldı. 6 ay süren Kültürlerin Kardeşliği Projesi ile Aydın'da yaşayan farklı ülkeden gençlerin Aydınlı gençlerle kültür sanat faaliyetleri ile bir araya gelmesi sağlanarak yaşadığı yerin tarihini kültürünü bilen, farklı kültürlere saygılı, sanatsal faaliyetleri tanıyan ve deneyimleyen, birlik beraberlik duygularını benimseyen gençler kazanılması amaçlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Farklılıkların her geçen gün anlam kazandığı günümüzde, bu farklılıkların çatışmaya dönüşmeden uyum içerisinde varlığını sürdürebilmesi çok önemlidir. Bu kapsamda, Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından gerçekleştirilen Kültürlerin Kardeşliği projesi ile; Hoşgörü ve kardeşlik duyguları pekiştirilmiş, karşılıklı sevgi, saygı ve huzur ortamı geliştirilmiş ve gençler arasında olumlu ilişkilerin ortaya çıkmasına imkan tanınmıştır. Bu anlamlı çalışmaları yaptıkları için kulübümüze ve emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN