Aydınlı Sporculardan Şampiyonluk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Aydınlı Sporculardan Şampiyonluk

Aydınlı Sporculardan Şampiyonluk
28.01.2026 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydınlı sporcular, U-20 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda madalyalar kazanarak milli takıma davet edildi.

İstanbul'da düzenlenen U-20 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Aydınlı sporcular, şampiyonadan madalyalarla dönerken, başarılı gençler milli takıma davet edildi.

U-20 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplamda 434 sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele eden Aydınlı sporcular ise şampiyonaya damga vurdu. Şampiyonada Sude Naz Bayar U-20 kategorisinde 60 metre ve 200 metre branşlarında Türkiye Şampiyonu olurken, Koray Uygun U-20 60 metre engelli branşında Türkiye Şampiyonu oldu. Öykü Ceylin Tekdal U-20 60 metre engelli branşında Türkiye Şampiyonu, Tuana Akgün U-20 pentatlon branşında Türkiye Şampiyonu, Ayşenur Çelik ise Büyükler kategorisinde pentatlon branşında Türkiye Şampiyonu olma başarısı gösterdi. Türkiye şampiyonasında elde ettikleri derecelerle milli takım kadrosuna davet edilen sporcular, 7-8 Şubat tarihlerinde Bulgaristan'ın Sofya şehrinde düzenlenecek olan şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonadan derecelerle dönen sporcular, antrenörleriyle birlikte Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret etti. İl Müdürü Yığmatepe ise sporcuları elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ederek uluslararası şampiyonada başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydınlı Sporculardan Şampiyonluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki

15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
14:19
Trump “İran anlaşma yapmak istiyor“ dedi, Tahran’dan yalanlama geldi
Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi
14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 15:35:25. #7.11#
SON DAKİKA: Aydınlı Sporculardan Şampiyonluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.