KUDAKA desteğiyle Bayburt'ta yatırımlar için imzalar atıldı. - Son Dakika

Bayburt'ta, 2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 kapsamında Bayburt Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sunulan "Geçmişten Günümüze Bayburt" ile 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında onaylanan "Aydıntepe Yeraltı Şehri Fizibilite Çalışması" projelerinin destek sözleşmesi imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine, Vali Cüneyt Epcim, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Aydıntepe Kaymakamı Bayram Yıldız ve ilgili kurumların projelerden sorumlu yetkilileri katıldı.

"Geçmişten Günümüze Bayburt" projesiyle KUDAKA desteğiyle kurulması planlanan Bayburt Kent Müzesi kapsamında müzenin çalışma grubunun oluşturulması, koleksiyonu oluşturacak nesne, belge, kayıtların taranması ve akademik araştırmaların yapılması, bağış kampanyası düzenlenmesi, kamu kurumları ve yerel yönetimlerde bulunan belge ve nesnelerin toplanması, dijital koleksiyon envanter kayıt sisteminin oluşturulması ve koleksiyonu oluşturan nesne, belge, kayıtların bozulma ve koruma durumlarının tespit edilmesi gibi faaliyetlerin tamamlanması planlanıyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle kurulumu tamamlanacak Bayburt Kent Müzesi'nin, Bayburt'un turizmden elde ettiği gelirlerin sürdürülebilir bir şekilde artırılmasına katkıda bulunması, Bayburt'un tarihi geçmişini ve kültürel hafızasını ortaya koyan bir kent müzesi oluşturularak bölgeye gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması hedefleniyor.

Aydıntepe Kaymakamlığı tarafından uygulanacak "Aydıntepe Yeraltı Şehri Fizibilite Çalışması" projesi kapsamında da yaklaşık 4 yıldır kapalı olan Aydıntepe Yeraltı Şehrinin restore edilebilmesi için gerekli projelendirme işlerinin ve fizibilite çalışmalarının yapılması planlanıyor.

Yeraltı şehrinin plan ve çizimleri, uygulama projesi, tadilat ve onarıma ilişkin çalışmalarının yapılacağı projeyle Aydıntepe Yeraltı Şehrinin yeniden turizme kazandırılması, ilçenin Türkiye'de tanınırlığının artırılması, yerli ve yabancı turist sayısı ile turizm gelirlerinde artış yaşanması hedefleniyor.