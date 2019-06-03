Aydos Ormanı'ndan alevler yükseliyor
33 dakika önce
Pendik'teki Aydos Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.
Pendik
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:23 Kaynak: İHA
'teki Aydos Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Ormanda alevler yükselirken, itfaiye yangına müdahale etmeye çalışıyor.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Aydos Ormanı'nın Pendik Ertuğrul Gazi
Mahallesi Semerkant Bulvarı'nın arkasında bulunan bölümünde bilinmeyen bir nedenden çıktı. Ormanın içinde çıkan yangında alevler bazı bölümleri sardı. İtfaiye
ekipleri yangına müdahale ederken, söndürme çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
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Aydos Ormanı'nda yangın
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