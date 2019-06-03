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Aydos Ormanı'ndan alevler yükseliyor

33 dakika önce

Pendik'teki Aydos Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Aydos Ormanı'ndan alevler yükseliyor, System.String[]
Pendik'teki Aydos Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Ormanda alevler yükselirken, itfaiye yangına müdahale etmeye çalışıyor.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Aydos Ormanı'nın Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Semerkant Bulvarı'nın arkasında bulunan bölümünde bilinmeyen bir nedenden çıktı. Ormanın içinde çıkan yangında alevler bazı bölümleri sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, söndürme çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:23 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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