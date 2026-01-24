Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2021 yılından bu yana görev yapan İlçe Özel İdare Müdürü Ayhan Öztürk'e duygusal veda.

Gölpazarı ilçesine tayin edilmesi dolayısıyla Pazaryeri'ndeki görevine veda eden Ayhan Öztürk, yaptığı süre boyunca köylerin altyapısından hizmetlerin koordinasyonuna kadar birçok alanda önemli çalışmalara imza atan atmıştı. İlçeye bağlı 24 köy muhtarının tamamının katılımıyla gerçekleştirilen veda yemeği birlik ve dayanışmanın güçlü bir örneği oldu.

Programda duygu dolu anlar yaşanırken, muhtarlar Ayhan Öztürk ile birlikte çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Veda yemeğinde konuşan Ayhan Öztürk, Pazaryeri'nde görev yapmaktan büyük bir onur duyduğunu belirterek, "Siz değerli muhtarlarımızın desteğiyle birlikte bütün köylerimize hizmet etmekten gurur duydum. Bu süreçte gösterdiğiniz iş birliği ve samimiyet benim için çok kıymetliydi" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Ayhan Öztürk'e, Pazaryeri ilçesine verdiği hizmetlerin anısına hediye takdim edildi. Program, karşılıklı iyi dilekler ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - BİLECİK