Ayhan Öztürk'e Duygusal Veda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ayhan Öztürk'e Duygusal Veda

Ayhan Öztürk\'e Duygusal Veda
24.01.2026 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazaryeri İlçe Özel İdare Müdürü Ayhan Öztürk, Gölpazarı'na tayin nedeniyle duygusal bir veda yemeği düzenledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2021 yılından bu yana görev yapan İlçe Özel İdare Müdürü Ayhan Öztürk'e duygusal veda.

Gölpazarı ilçesine tayin edilmesi dolayısıyla Pazaryeri'ndeki görevine veda eden Ayhan Öztürk, yaptığı süre boyunca köylerin altyapısından hizmetlerin koordinasyonuna kadar birçok alanda önemli çalışmalara imza atan atmıştı. İlçeye bağlı 24 köy muhtarının tamamının katılımıyla gerçekleştirilen veda yemeği birlik ve dayanışmanın güçlü bir örneği oldu.

Programda duygu dolu anlar yaşanırken, muhtarlar Ayhan Öztürk ile birlikte çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Veda yemeğinde konuşan Ayhan Öztürk, Pazaryeri'nde görev yapmaktan büyük bir onur duyduğunu belirterek, "Siz değerli muhtarlarımızın desteğiyle birlikte bütün köylerimize hizmet etmekten gurur duydum. Bu süreçte gösterdiğiniz iş birliği ve samimiyet benim için çok kıymetliydi" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Ayhan Öztürk'e, Pazaryeri ilçesine verdiği hizmetlerin anısına hediye takdim edildi. Program, karşılıklı iyi dilekler ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Ayhan Öztürk, Gölpazarı, Pazaryeri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayhan Öztürk'e Duygusal Veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Ne madalya ne prim Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı Ne madalya ne prim! Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:02
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
10:16
Savaş çanları çalıyor İran’dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
09:49
Japonya’da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor
Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor
09:26
Yılmaz Güney’i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı
08:51
Bebek Otel’de kriz Ali Koç, Okan Buruk’a ’’Senin de sıran gelecek’’ demiş
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 11:30:28. #7.11#
SON DAKİKA: Ayhan Öztürk'e Duygusal Veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.