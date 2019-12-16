Ayhan Zeytinoğlu, İKV Başkanlığı'na yeniden seçildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ayhan Zeytinoğlu, İKV Başkanlığı'na yeniden seçildi - Son Dakika Ekonomi

Ayhan Zeytinoğlu, İKV Başkanlığı'na yeniden seçildi

6 saat önce

İktisadi Kalkınma Vakfı'nın (İKV) 57'ncı Olağan Genel Kurulu'nda Ayhan Zeytinoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

Ayhan Zeytinoğlu, İKV Başkanlığı'na yeniden seçildi, System.String[]

İktisadi Kalkınma Vakfı'nın (İKV) 57'ncı Olağan Genel Kurulu'nda Ayhan Zeytinoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

İKV'den yapılan açıklamaya göre, İKV'nin 57'ncı Olağan Genel Kurulu, 13 vakfın mütevelli kurum başkanları, destekçi kurum temsilcileri ve delegelerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

İKV'nin yeni yönetim kurulunda Ayhan Zeytinoğlu, Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Zeynep Bodur Okyay, Atila Menevşe, İsmail Gülle, Simone Kaslowski, Tuncay Şahin, Ömer Gülsoy, Mehmet Kaya, Işınsu Kestelli, Bülent Kasap, Yavuz Altun, Sedat Zincirkıran, Ali Sami Aydın, Levent Taş, Süleyman Uyar ve Akansel Koç yer alırken, denetleme kurulu üyeleri Dr. Zeynel Abidin Erdem ve Musfata İçöz oldu.

Genel kurulun açılışında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı ve İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu konuştu.

Genel kurulda görüşlerini belirten mütevelli kurum temsilcileri, AB üyeliği perspektifinin daha da ön plana çıktığını belirterek, İKV'nin, "Türkiye'nin AB uzmanı" olarak süreçte kritik bir rol oynadığına işaret etti.

AB'nin Türkiye'nin dış ticareti ve yabancı yatırımlarında oynadığı önemli role dikkati çeken mütevelli kurum temsilcileri, iş dünyasının AB sürecinin canlanması yönündeki beklentilerini vurguladı.

"Tam üyelik hedefi doğrultusunda ilerlemek tek çıkar yol"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin Avrupa ve AB ile olan ilişkilerini izleyen, analiz eden ve görüş üreten İKV'nin, "Türkiye'nin AB uzmanı" olarak çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Siyasi ilişkilerin tıkandığı yerde sivil toplum örgütlerinin her zaman söyleyecek bir sözü olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, AB sürecindeki haklı iddiayı ortaya koyarken İKV'ye çok iş düştüğünü kaydetti.

Zeytinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz dönemde Türkiye-AB ilişkileri açısından ne yazık ki olumlu gelişmeler yaşanmadı. AB üyelik müzakerelerinde herhangi bir ilerleme olmadı. Bunun yanında, ilişkileri canlandırmasını umduğumuz Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestliği gibi diğer süreçlerde de ilerleme kaydedilemedi. AB ile ilişkilerde normalleşme ve ivme beklerken, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon aramaları sebebiyle bir dizi yeni yaptırım ile karşı karşıya kaldık. Ortaklık Konseyi toplantıları ve yüksek düzeyli diyalog toplantıları askıya alınırken, 2020 bütçesinden Türkiye'ye ayrılan pay düşürüldü.

Türkiye-AB mülteci uzlaşısı kapsamında Haziran 2016'da gerçekleşmesi öngörülen vize serbestliği ne yazık ki hala gerçekleşmedi. Gelinen noktada vizenin kalkması şöyle dursun, koşulların daha da zorlaştığını görüyoruz. Vize konusu, ilişkilerde kanayan yara olmaya devam ediyor. Tüm bu meselelere birlikte çözüm getirilebilmesi için üyelik müzakerelerinin canlandırılması ve tam üyelik hedefi doğrultusunda ilerlemenin tek çıkar yol olduğunu düşünüyoruz."

Zeytinoğlu, başta TOBB olmak üzere mütevelli kurumlar ve destekçilerinin katkıları ile "Türkiye'nin AB uzmanı" olarak Türkiye'nin kalkınması, demokratikleşmesi ve küresel sisteme entegrasyonu açısından son derece önemli olan AB ile ilişkiler ve küresel gelişmeler konularında çalışmaya devam etmeyi ve kendilerinden beklenenlerin ötesinde fayda sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

İktisadi Kalkınma Vakfı, Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:56 Kaynak: AA
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