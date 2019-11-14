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Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk

6 saat önce

Filmin Fragmanı "Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk"İSTANBUL - Ayı Kardeşler serisinin yeni filminde, tesadüfen tarih öncesi dönemlere zamanda yolculuk yapan Ayı Kardeşlerin maceraları anlatılıyor.

Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk, System.String[]

Filmin Fragmanı "Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk"

İSTANBUL - Ayı Kardeşler serisinin yeni filminde, tesadüfen tarih öncesi dönemlere zamanda yolculuk yapan Ayı Kardeşlerin maceraları anlatılıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:13 Kaynak: AA
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