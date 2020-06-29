Ayılar kovanlara dadandı, kameralara böyle yansıdı - Son Dakika

Ayılar kovanlara dadandı, kameralara böyle yansıdı

Ayılar kovanlara dadandı, kameralara böyle yansıdı Sivas'ta arı kovanlarına dadanan ayılar ile bekçi köpeklerinin mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Ayılar kovanlara dadandı, kameralara böyle yansıdı

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SİVAS - Sivas'ta arı kovanlarına dadanan ayılar ile bekçi köpeklerinin mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Hafik ilçesi Öreğil köyünde aç kalan ayılar, bal sezonunu fırsat bilerek kovanlara dadandı. Ali Bağlama'ya ait kovanlara dadanan ayılar ile kovanların bekçiliğini yapan bir köpek arasındaki mücadele güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki ayının usulca kovanlara yaklaştığı görülüyor. Ayıların sorumlu olduğunu bölgeye girdiğini gören bekçi köpeği, ayıları uzaklaştırmak için uzun süre mücadele verdi. Mücadelenin kazanını köpek oldu. İki kovana zarar veren ayılar bölgeyi terk etti.

Ayılar Kangalların olduğu bölgelere yaklaşmaz

Yaşanan ayı saldırıları ile ilgili değerlendirme yapan uzman Kangal eğitmeni ve Kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, ayıların ve kurtların Kangalların bulunduğu bölgelere yaklaşmayacağını belirtip, "Görüntüleri izledim. Orada gördüğüm kesinlikle bir kangal ırkı değil. Aynı topluluklarda belli coğrafyalarda Anadolu'nun köken olarak bölgelerinde yaşayan, çoğalan denetimsiz türeyen dediğimiz türlerdir bunlar. Dolayısıyla birebir benzer olabilir bunlar. Benzerlikleri Kangal olduğunu anlatmaz. Eğer orada bir kangal olmuş olsaydı. Ayı zaten o alana giremeyecekti. Çünkü savunduğu alanı ayı çizik almadan, Kangal ırkından darbe almadan, orayı mutlaka terk etmek zorunda. O bölgeye girmeye cesaret edemeyecekti. Bu türlerin yapabilecekleri ancak bu kadardır. Dolayısıyla orada korku salmaya çalışıyor. Ufak tefek taciz etmeye çalışıyor. Ayı bu tacizi görünce, ışıkta alınca kaçmak zorunda kalıyor" dedi.

Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:28 Kaynak: İHA

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