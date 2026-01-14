AYM'den CHP'ye Partisi İle İlgili Ret - Son Dakika
14.01.2026 10:24
AYM, CHP'nin benzerlik iddialarını gerekçe gösteren başvurusuna 'karar verilmesine yer yok' dedi.

CHP'nin, Cumhuriyetçi Milletin Partisi adı ve ambleminin kendi partisiyle benzer olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi (AYM), siyasi parti sicilinde bu isimde bir parti bulunmadığını belirterek, "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, CHP, Cumhuriyetçi Milletin Partisinin kullandığı isim ve amblemin, kendi partisinin isim ve amblemiyle benzer olduğunu öne sürerek AYM'ye başvurdu.

Bunun, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğu savunulan başvuruda, Cumhuriyetçi Milletin Partisinin kullandığı isim ve amblemin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkine karar verilmesi talep edildi.

Başvuruyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından görüş istendi. Başsavcılığın görüşünde, siyasi partiler arasında isim ve amblem benzerliğinden bahsedebilmek için, isim ve amblemi benzediği iddia edilen siyasi partinin İçişleri Bakanlığına başvurarak tüzel kişilik kazanması ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca tutulan siyasi parti sicilinde kayıtlı bulunması gerektiği hatırlatıldı.

Görüşte, siyasi parti sicil kayıtlarının incelenmesinde, Cumhuriyetçi Milletin Partisi isminde bir partinin bulunmadığının anlaşıldığı, bundan dolayı da görüş bildirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

"CHP, siyasi parti siciline kayıt sonrası yeniden başvurabilir"

AYM, başvuruyla ilgili "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

Kararda, siyasi partilerin isimleri, amblemleri ve rumuzlarının karışıklığa mahal verecek düzeyde birbirine benzerliği iddialarıyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesince siyasi parti siciline kayıt önceliğine göre inceleme yapılacağı ve kanuna aykırılık tespiti halinde aykırılık teşkil eden isim, amblem ve rumuzların hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkine karar verileceği belirtildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından gönderilen görüşte, siyasi parti sicil kayıtlarında Cumhuriyetçi Milletin Partisi isminde bir partinin bulunmadığının bildirildiği aktarılan kararda, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının siyasi parti sicilinde kayıtlı olmayan bir partinin ismi ve ambleminin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkine karar verilmesi talebinin bu aşamada incelenebilmesi ve bu talep hakkında karar verilebilmesine imkan bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kararda, CHP'nin, Cumhuriyetçi Milletin Partisinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca siyasi parti siciline kaydı sonrasında aynı taleple yeniden başvuruda bulunabileceği bildirildi.

Kaynak: AA

