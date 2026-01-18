Ayn el-Esad Üssü\'nde Koalisyon Çekildi

IRAK Savunma Bakanlığı, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Ayn el-Esad Hava Üssü'nden çekildiğini bildirdi.
Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerinin Enbar'daki Ayn el-Esad Hava Üssü'nden çekilmesinin ardından ordunun üssün yönetimini devraldığı belirtildi. Irak basını, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşid Yarallah'ın, Irak ordusuna devredilen Ayn el-Esad Üssü'nde görev ve sorumlulukların Irak ordusu birlikleri arasında dağıtımını denetlediğini duyurdu.
