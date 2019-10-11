Son Dakika Haberleri: Aynel Arap'tan yapılan havan topu saldırısında muhtar şehit oldu
Son Dakika Genel Aynel Arap'tan yapılan havan topu saldırısında muhtar şehit oldu

Aynel Arap'tan yapılan havan topu saldırısında muhtar şehit oldu

28 dakika önce

Aynel Arap'tan yapılan havan topu saldırısında muhtar şehit olduŞANLIURFA - Suriye'nin Aynel Arap (Kobani) şehrinden Şanlırfa'nın Suruç ilçesine yapılan havan topu saldırısında bir muhtar şehit oldu.

Aynel Arap'tan yapılan havan topu saldırısında muhtar şehit oldu

ŞANLIURFA - Suriye'nin Aynel Arap (Kobani) şehrinden Şanlırfa'nın Suruç ilçesine yapılan havan topu saldırısında bir muhtar şehit oldu.

Barış Pınarı Harekatı'nın 3. gününde Aynel Arap bölgesindeki PKK/PYD terör örgütü tarafından Suruç'a atılan havan mermisi, Çaykara Köyü Muhtarı Halil Yağmurlu'nun evine isabet etti. Saldırıda muhtar hayatını kaybetti.Güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik tedbiri aldı.

Aynel Arap'tan yapılan havan topu saldırısında muhtar şehit oldu

Aynel Arap, Suruç, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:21 Kaynak: İHA
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