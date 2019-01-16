Aynı Aileden 7 Kişi Sobadan Zehirlendi
53 dakika önce
İzmir'in Torbalı ilçesinde, 1'i anne olmak üzere aynı aileden 7 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
İzmir
'in Torbalı
ilçesinde, 1'i anne olmak üzere aynı aileden 7 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Torbalı ilçesi Ahmetli
Mahallesi'nde ikamet eden Burhankulu ailesinin tamamı sobadan zehirlendi. Sabah
saatlerinde tarlaya gitmesi gereken aile bireyleri, işe gitmeyince iş arkadaşları aile üyelerini merak ederek eve geldi. Aynı odada kalan anne Zeynep Burhankulu (45), kardeşler Emine (21), Hatice
(19), İhsan (16), Hediye (14), Rukiye (13) ve Arif Burhankulu (11) sobadan çıkan karbondioksit dumanından zehirlendi.
Durumu gören işçiler, hemen yetkililere haber verdi. 112 sağlık ekipleri olay yerine gelerek zehirlenen 7 kişiyi Torbalı Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan anne Zeynep Burhankulu ve Emine Burhankulu başka hastaneye sevk edildi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:37 Kaynak: İHA
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