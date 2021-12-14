Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (4) - Son Dakika

DİĞER SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Konya'da, Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi tabancayla öldüren ve ardından evi ateşe veren tutuklu sanık Mehmet Altun'un dinlenilmesinin ardından 12 Mayıs'ta 2 aile arasında yaşanan kavga nedeniyle tutuklu bulunan diğer sanıklar Lütfi Keleş ile Veli Keleş'in oğlu Ali Keleş, SEGBİS üzerinden, tutuksuz sanık Veli Keleş ise duruşma salonunda ifade verdi.

Mehmet Altun 'un eniştesi Lütfi Keleş, 'azmettirme' suçlamasını reddederek, "Böyle bir şeyden haberim yoktu. Haberim olsaydı da kabul etmez, yaptırmazdım. Hep ara bulmaya çalışıyordum. 12 Mayıs'taki olaya sonradan katıldım. Cezaevine girdikten sonra Mehmet Altun ile görüşmedik. Ziyaretime eşim, çocuklarım, ablam ve eniştem geldi. Eşimin kardeşi olduğu için eşi ve annesi, babasıyla Mehmet Altun, evimize ara ara ziyarete gelirdi. Olaydan 4-5 ay önce bana silahının olduğunu söylemişti ama hiç görmedim. Aileden kimsenin azmettirdiğini düşünmüyorum, olamaz da. Harun oğlu Ali Keleş, cezaevine para gönderiyor" dedi. Dedeoğulları ailesinin avukatlarından birinin "12 Mayıs'taki kavganın ardından suçun üstlenilmesini kim istedi?" sorusu üzerine Lütfi Keleş, "Tarım işleriyle uğraştığımız için işlerimiz kaldı. Eşim de tutukluydu. Bu nedenle suçu üstlendim. Karşı taraf devamlı tahrik ediyorlardı. O yüzden 'Uslandılar mı?' diye sordum. Bizi yalan ifadeyle içeri soktular. Mehmet Altun, kendi Facebook hesabından silah resmi göstererek 'Güzel mi?' diye sordu. Ben de 'Silahlarla ilgilenmem, senin de mi var?' diye sordum. Onda silah olduğunu bu şekilde öğrendim. Benim Kürtlerle bu zamana kadar bir sorunum olmadı" cevabını verdi.'MEHMET ALTUN İLE SAMİMİYETİMİZ YOK'Mayıs ayındaki kavga nedeniyle tutuklu olan Ali Keleş de ifadesinde şunları söyledi: "Veli Keleş, babam olur. Olayla ilgili Mehmet Altun ile görüştüğümüz, konuştuğumuz yoktur. Yolum düştükçe hallerini, hatırlarını sormak için uğrarım. 2 aile arasında geçen hiçbir olaya karışmadım. 2010'daki olayı sadece duydum. Mehmet Altun ile samimiyetimiz yok. 12 Mayıs'ta yaşanan kavga olayında yer aldım. Bu yüzden yargılanıyorum. 12 Mayıs'taki olaydan sonra Mehmet Altun ile bir görüşmemiz olmadı. Silahı olduğundan haberim yoktu, telefon açtığımda annem ile görüşürüm. Dosyadaki imza olayından haberim yoktu. Eşim, oğlum ve annem ziyaretime geldi. Babam ile beraber cezaevinde olduğumuz için kuzenim Ali ağabey, bizimkilere para yatırır. Bizimkiler de sonra ona ödeme yapar. Hiç kimse ile 'Şikayetten vazgeçilirse cezaevinden çıkabiliriz' gibi bir görüşme yaşanmadı."Sanıklardan Veli Keleş de suçlamaları reddederek, "Böyle bir şey olduğunu bilsek asla kabul etmezdik. 12 Mayıs'tan sonra kimseyle olayımız olmadı. Mehmet'in bu olayı yapacağından haberimiz yoktu. Böyle bir konu aramızda hiç konuşulmadı. Olay günü ailemden kimseyi görmedim. Olaydan sonra Ali Çalık beni aradı. Dedeoğulları tarafından ateş sesi geldiğini söyledi" dedi.

?Duruşmaya ara verilirken, aranın ardından diğer sanıkların dinlenilmesine devam edilecek.