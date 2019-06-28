Aynı anda gerçekleştirilen 5 karaciğer naklinde mutlu son

Aynı anda gerçekleştirilen 5 karaciğer naklinde mutlu sonTıp tarihine geçen nakiller sonrası hastalar sağlığına kavuştuMALATYA - İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde ilk kez gerçekleştirilen aynı anda 5 Karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan hastalar sağlığına kavuştu. Hastalarla birlikte basın toplantısı düzenleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, hastaların bir kısmının taburcu olduğunu, bir kısmının ise yakın zamanda taburcu olacağını söyledi.Turgut Özal Tıp Merkezinde 12 Haziran'da tıp tarihine geçen bir rekorla aynı anda 5 hastaya canlıdan canlıya karaciğer nakli yapılmıştı. Tıp dünyasında da adından söz ettiren bu başarı sonrası nakilleri yapılan hastalar 16 gün sonra kameraların karşısına çıktı. Sağlığın kavuşan hastalar ile birlikte basın toplantısı düzenleyen İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 5 verici, 5 alıcıdan oluşan 10 hastanın ameliyat sonrası 16. gününde sağlık durumlarının iyi olduğu belirterek, hastaların bir kısmının taburcu olduğunun, diğer hastalarının da yakın zamanda taburcu olacağını söyledi.Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsünde Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın koordinesinde çok büyük bir ekip ile aynı anda 5 karaciğer naklinin gerçekleştirildiğini anımsatan Rektör Kızılay, "İnönü üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsünde 2002 yılında ilk karaciğer nakli yapıldı. Bu gün itibariyle 2 bin 500'ün üzerinde başarılı karaciğer nakilleri yapıldı. Turgut Özal Tıp Merkezi dünyada en çok nakil yapılan merkezler arasında ön sıralarda dünyadaki yerini alıyor. Fakat 12 Haziran 2019'da 5 canlı vericiden karaciğer nakli ile dünyada artık bu konuda 1 numara olduğunu başarılı bir şekilde göstermiş oldu" ifadelerine yer verdi.Karaciğer Nakli Enstitüsünün şuan yüzde 80'inin hizmet verdiğini yüzde 20'lik kısmın ise personel eksikliği nedeniyle henüz hizmete girmediğini belirten Kızılay, "Personellerimizin tamamladığımız zaman tam kapasite hizmete başlayacak. Karaciğer nakli enstitümüz uzuz yıllardır Avrupa'da birinci nakil merkezimizdir" dedi.Aynı anda 5 nakil ameliyatı ile Guinness Rekorlar Kitabına girme hedefi ile ilgili süreci de değerlendiren Kızılay, "Guinness Rekorlar Kitabı için biz bu ameliyatlardan şahitler huzurunda yaptık dosyayı yolladık, bekliyoruz" şeklinde konuştu.Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ise aynı anda 5 karaciğer nakli operasyondaki temel amaçlarının günde 5 nakil yapabilecek fiziki koşullar, tıbbi cihazlar ve bu operasyonları gerçekleştirebilecek kaliteli öğretim üyelerine sahip olduklarını kamuoyu ile paylaşmak olduğunu ifade etti. Ameliyatlarda hastaların sağlığına kavuştuğunu belirten Kızılay, "Bu gün hastalarımızın bir çoğu sağlıklı bir şekilde taburcu oldu, kalan birkaç hastanın da bir iki güne kadar taburcu olacağını belirtmek isterim" dedi.Karaciğer nakli olan hastalar da şuan sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Yapılan karaciğer nakliyle umduğumuzdan daha iyi olduk. Çok mutluyuz" şeklinde memnuniyetlerini dile getirdiler.