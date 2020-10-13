Aynı gün içinde 4 kuyumcuyu soyan 2 kişi polisten kaçamadı - Son Dakika

Aynı gün içinde 4 kuyumcuyu soyan 2 kişi polisten kaçamadı

13.10.2020 16:35
Aynı gün içinde 4 kuyumcuyu soyan 2 kişi polisten kaçamadı, System.String[]

Kocaeli'de de aynı gün içerisinde girdikleri 4 kuyumcudan 'tırnakçılık yöntemi ile 50 bin liralık altın bileklikleri çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

Kocaeli'de de aynı gün içerisinde girdikleri 4 kuyumcudan 'tırnakçılık yöntemi ile 50 bin liralık altın bileklikleri çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin daha önce İstanbul'da da 2 kuyumcudan vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Olay, dün Kocaeli'nin İzmit ve Gebze ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gün içinde Gebze'de 2 ve İzmit'te 2 olmak üzere toplam 4 kuyumcuda hırsızlık olayı meydana geldi. Kuyumcular, altın bilekliklerin yerinde olmadığını fark edince durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adreslere giden Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde şahısların altın bileklikleri 'tırnakçılık' yöntemi ile saniyeler içerisinde çaldıklarını tespit etti. 4 iş yerinde toplam 50 bin TL değerindeki hırsızlık olayı ile ilgili araştırmalarını derinleştiren ekipler, 4 kuyumcudaki hırsızlık olayının aynı şahıslar tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Yapılan teknik incelemeler neticesinde şüphelilerin A.Y. ve İ.H. olduğu belirlendi.

Suç makinesi çıktılar

Polis ekiplerinin İzmit çevresinde yaptığı çalışmalar neticesinde, 2 şüpheli İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, yapılan sorgularda yaptıkları hırsızlık olaylarını kabul etmedi. Emniyette yapılan işlemlerinde şahıslardan A.Y.'nin 25 adet, H.İ.'nin ise 6 adet suç kaydı olduğu ve bu suçların büyük çoğunluğunun hırsızlık olayı olduğu belirlendi.

100 bin liralık vurgun yaptılar

Gözaltına alınan 2 şahsın, daha öncede benzer yöntemlerle İstanbul'un Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde bulunan 2 farklı kuyumcudan altın bileklik çaldığı belirlendi. Yakalandıklarında da üzerilerinden yüklü miktarda para çıkan şahısların, 2 farklı ilde bulunan 6 kuyumcudan yaklaşık 100 bin liralık vurgun yaptıkları öğrenildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Aynı gün içinde 4 kuyumcuyu soyan 2 kişi polisten kaçamadı
Aynı gün içinde 4 kuyumcuyu soyan 2 kişi polisten kaçamadı
Aynı gün içinde 4 kuyumcuyu soyan 2 kişi polisten kaçamadı
Aynı gün içinde 4 kuyumcuyu soyan 2 kişi polisten kaçamadı

Hırsızlık, Kocaeli, İzmit, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aynı gün içinde 4 kuyumcuyu soyan 2 kişi polisten kaçamadı - Son Dakika

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