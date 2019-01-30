Son Dakika Haberleri: Ayrılık Anlaşmasının Açılması Gündemde Değil"

Ayrılık Anlaşmasının Açılması Gündemde Değil"

48 dakika önce

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) yönelik Avrupa Komisyonu ile yaptığı anlaşmanın yeniden müzakereye açılmasının gündemde olmadığını söyledi.

Ayrılık Anlaşmasının Açılması Gündemde Değil
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) yönelik Avrupa Komisyonu ile yaptığı anlaşmanın yeniden müzakereye açılmasının gündemde olmadığını söyledi.

Seibert, Berlin'de yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin, İngiliz Parlamentosunun çıkış anlaşması olmadan AB'den ayrılmasına karşı olduğunu açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.


İngiliz Parlamentosunun, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır yönetimine ilişkin daha fazla açıklık getirilmesini istediğini anımsatan Seibert, bu konuda İngiltere Başbakanı Theresa May'in, AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'e somut açıklamalar yapması gerektiğini ifade etti.

Seibert, Brexit anlaşmasının müzakeresini kastederek, "Ayrılık anlaşmasının açılması gündemde değil." şeklinde konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yaptığı yazılı açıklamada, düzensiz Brexit'in kimsenin çıkarına olmayacağını, İngiliz Parlamentosunun düzensiz Brexit'e karşı çıkmasının önemli olduğunu belirtti.

Maas, İngiliz hükümetinin Kuzey İrlanda konusundaki "tedbir maddesinde" ne gibi değişikler düşündüğüne ilişkin birşey söylemediğini anımsatarak, "Ne istediğini hızlıca söylemeli çünkü zaman tükeniyor. Görüşmelere hazırız. Bizim tutumumuz açıktır; ayrılma anlaşması, düzenli bir çıkış için en iyi ve tek çözümdür." değerlendirmesinde bulundu.


Tedbir maddesi konusunda Almanya'nın ve AB'nin İrlanda'nın yanında durduğunu vurgulayan Maas, "İrlanda'nın bu konuda tecrit edilmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:55 Kaynak: AA

Almanya, İngiltere, Avrupa Birliği, Güncel
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