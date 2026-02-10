Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
10.02.2026 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gezi Parkı eylemlerinde sanatçıları yönlendirdiği suçlamasıyla tutuklanan ve tutukluluğunun 248. gününde tahliye edilen menajer Ayşe Barım hakkında savcılık esas hakkında mütalaasını sundu. Savcılık, iddianamede Barım'ın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan cezalandırılmasını istedi. Duruşma savcısı ise "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Gezi Parkı eylemlerine sanatçıları yönlendirerek "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan ve, 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan menajer Ayşe Barım 1 Ekim'de, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye edilmişti. Hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanması da kararlaştırılan Barım tutukluluğunun 248. gününde özgürlüğüne kavuşmuştu.

AYŞE BARIM HAKKINDA SAVCILIKTAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Duruşma savcısı, celse arasında esas hakkında mütalaasını sundu. Soruşturma savcısı iddianamede, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" iddiasıyla ceza istese de duruşma savcısı, Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık mütalaasında, Ayşe Barım'ın 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerinde sanatçılar üzerinden planlama, organizasyon ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunduğu, süreci sosyal medya ve sahada yönettiği, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna iştirak ettiğini ileri sürüldü.

"GEZİ EYLEMLERİ PLANLI VE SİSTEMLİ YÜRÜTÜLDÜ"

Mütalaada, Gezi Parkı eylemlerinin bir organizasyon dahilinde, sistemli ve planlı şekilde yürütüldüğü savunuldu. Sanık Ayşe Barım'ın, halkın sempati duyduğu ve kitleleri peşinden sürükleme potansiyeli yüksek sanatçı-oyuncular adına sosyal medyada ve sahada irade göstererek planlama, organizasyon ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi.

Barım'ın, Gezi Parkı ana aktörleriyle öncesinde herhangi bir iletişim kaydının bulunmadığı, ancak eylemlerin hazırlık ve başlangıç sürecinde sık sık ve sistemli şekilde irtibat kurduğu, bu görüşmelerin tesadüfi olarak değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

"YARGITAY KARARI DA DİKKATE ALINDI"

Mütalaada, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora ve Çiğdem Mater Utku ile birlikte hareket ettiği iddia edilen Barım'ın, Gezi Parkı olaylarında sanatçılar camiası adına aktif planlama, organizasyon ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 2023/12611 Esas, 2023/6359 Karar sayılı ilamı da dikkate alınarak, eylemlerin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu oluşturduğu belirtildi.

Davanın karar duruşması ise yarın görülecek.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyeti, Ayşe Barım, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Ergenekon da da aynı cezalar istenmiş, bir çok general içeri atılmış, bazıları intihar etmişti ve bir kaç yıl sonra suçsuz oldukları anlaşılıp salı verildiler. 104 75 Yanıtla
    Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Çokmu üzüldün tüh tüh 50 54
    fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Gerçekten, hakkında iddia edilen, üzerine atılı suçlar doğruysa, cezası neyse çekmeli, eğer suçu yoksa zaten beraat edecektir. Kimse,, kendi kendine, hakim veya savcılık taslamasın 2gr beyinle. 25 14
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Süper haber çeksin cezasını ülkesini satanı satacaksın 67 41 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    önce yorumlara cevap ver troll 3 4
  • Suphi3423 Suphi3423:
    dünya boştur ne anladın bu hayattan 15 4 Yanıtla
  • Mustafa Iper Mustafa Iper:
    ne söyleyeyim ki. Allah’tan korkmayanlardan her şey beklenir. yazıklar olsun. 12 4 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Bunları da kandıran kandırana a q :)) 4 3 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    akp gibi mi :) 4 4
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karar verildi Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak Karar verildi! Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti
Borsa dolandırıcılığına dev darbe 40 kişi tutuklandı Borsa dolandırıcılığına dev darbe! 40 kişi tutuklandı
İnfial yaratan görüntü İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı
İlginç tesadüf: Epstein, Kaşıkçı cinayetinden iki gün önce veliaht prensle görüşmüş İlginç tesadüf: Epstein, Kaşıkçı cinayetinden iki gün önce veliaht prensle görüşmüş

20:58
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
20:52
Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim
Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim
20:39
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
20:35
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması
Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
20:25
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 21:33:37. #7.11#
SON DAKİKA: Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.