Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Tiyatro ve sinema oyuncusu, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ayşen Gruda, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti.
Tiyatro ve sinema oyuncusu, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ayşen Gruda, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:51 Kaynak: AA
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