Ayşen Gruda'nın Cenaze Namazı - Sanatçı Arkadaşları Anlatıyor (1)
17 dakika önce
- Cenazeden detaylar Sanatçı arkadaşlarının açıklamaları İSTANBUL - Tiyatro ve sinema oyuncusu, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlanıyor.
- Cenazeden detaylar
Sanatçı arkadaşlarının açıklamaları İSTANBUL - Tiyatro ve sinema oyuncusu, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:25 Kaynak: AA
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