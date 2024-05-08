Altının Gram Fiyatı 2.400 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Altının Gram Fiyatı 2.400 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor

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Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 2.400 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4.000 liradan, Cumhuriyet altını 15.935 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2.312 dolardan işlem görüyor. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklemeye başlaması, varlık fiyatlarında yön arayışını öne çıkarıyor.

08.05.2024 10:57
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Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 2 bin 400 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 2 bin 400 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 935 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 312 dolardan işlem görüyor.

FED YETKİLİLERİ TEMKİNLİ DAVRANIYOR

Yatırımcıların, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklemeye başlaması, varlık fiyatlarında yön arayışını öne çıkarıyor. Analistler, ABD'de bu hafta veri takviminin zayıf seyrettiğini belirterek, sözle yönlendirmede bulunan Fed yetkililerinin temkinli duruşunu korumasının yatırımcıların risk iştahı üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Dün açıklamalarda bulunan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bir faiz indirimini desteklemesi için enflasyonla mücadele sürecinin yolunda gittiğini gösteren çok sayıda pozitif enflasyon verisi görülmesi gerektiğini anlattı.

Fed'in uzun süre faiz oranlarını sıkı tutmasını beklediğini dile getiren Kashkari, enflasyon göstergelerinin istenilen düzeye gelmemesi halinde faiz artırımı olasılığını dışlamadığını vurgulayarak, faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre aynı seviyede tutma olasılığının, faiz artırımına gitmekten daha yüksek olduğunu dile getirdi.

ALTINDA DİRENÇ SEVİYESİ 2 BİN 400 DOLAR

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve mortgage başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Altının Gram Fiyatı 2.400 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor
Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının Gram Fiyatı 2.400 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor - Son Dakika

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